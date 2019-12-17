Рязань, 17 декабря 2019, 17:03 — REGNUM Победительницей XVII Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова стала спортсменка из Рязанской области Дарья Абрамова. В соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из 23 стран Европы, Азии и Южной Америки, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
Дарья Абрамова занимается у тренера Сергея Ребрика и представляет СШОР «Лидер» (Касимов) и Областной центр спортивной подготовки. Она завоевала «золото» в весовой категории 57 кг.
По итогам общекомандного зачёта турнира главный кубок достался команде России. Второе место у сборной Узбекистана, третье у Киргизии.