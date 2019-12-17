Рязань, , 17:03 — REGNUM Победительницей XVII Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова стала спортсменка из Рязанской области Дарья Абрамова. В соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из 23 стран Европы, Азии и Южной Америки, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Дарья Абрамова занимается у тренера Сергея Ребрика и представляет СШОР «Лидер» (Касимов) и Областной центр спортивной подготовки. Она завоевала «золото» в весовой категории 57 кг.

«Каждый бой по-своему сложный. Не берусь говорить, какой был наиболее трудным. Подходила к каждому по разному. Кого-то из соперниц не знала, была задача посмотреть, познакомиться, навязать свою манеру. На этом турнире были предоставлены все условия для спортсменов и с городом я тоже успела познакомиться. Город маленький, но очень яркий. Здесь так много огней, всё по-новогоднему. Чувствуется атмосфера праздника», — рассказала победительница

По итогам общекомандного зачёта турнира главный кубок достался команде России. Второе место у сборной Узбекистана, третье у Киргизии.