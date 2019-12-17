Москва, , 16:24 — REGNUM Законопроект о запрете курить на кухнях и в коридорах коммунальных квартир внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Речь идет о дополнительной защиты прав некурящих граждан, которые живут в коммунальных квартирах. Так, отмечают авторы инициативы, граждане, которые проживают в таких квартирах, вынуждены круглосуточно вдыхать дым, если их соседи — курящие.

Между тем, напоминают авторы инициативы, закон уже устанавливает запрет курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Коммунальные квартиры в своем составе также имеют помещения, которые предназначенные для общего пользования. Это, например, кухня, коридор или санузел.

В связи с этим, авторы инициативы предлагают уточнить в законе, что запрет курения в помещениях общего пользования также касаются помещений, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах.