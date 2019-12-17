Лондон, , 15:42 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» готово потратить €180 млн на трансферы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Челси» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером, а также хавбеком «Лиона» Муссой Дембеле.

Отмечается, что если «Челси» €180 млн, то это будет рекордом клуба по затратам на футболистов за одно трансферное окно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спортивный арбитражный суд (CAS) снял запрет с «Челси» на регистрацию новых футболистов, который был наложен из-за нарушений при переходах молодых игроков.