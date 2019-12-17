Москва, , 14:44 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало России около 15 дел после перепроверки допинг-проб из московской лаборатории. Об этом 17 декабря заявила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Часть дел будет передана в РУСАДА. Мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что повторный анализ допинг-проб ещё идёт, а материалы дел направляются в международные федерации.

Напомним, 9 декабря исполком WADA поддержал отстранение России от международных соревнований на четыре года за изменения в базе московской лаборатории.

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