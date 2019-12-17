Алма-Ата, Казахстан, , 14:34 — REGNUM Боксер из Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров одержал стремительную победу над соперником с Украины Владиславом Барановым, сообщает 17 декабря издание Kun. uz

Поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) среди профессионалов проходил вечером 16 декабря в Алма-Ате. Узбекистанский боксер нокаутировал соперника на 99 секунде поединка — украинский спортсмен пропустил тяжелый удар по корпусу и не смог продолжить бой.

Отметим, Фазлиддин Гаибназаров провел на профессиональном ринге восемь боев, в семи из которых вышел победителем. Кроме того, узбекистанский боксер является чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жайнейро.

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