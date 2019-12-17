Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Нападающий «Флориды Пантерз» Ноэль Аккьяри признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 декабря сообщается на сайте лиги.

Аккьяри оформил хет-трик в матче с «Оттавой Сенаторз», благодаря чему его команда разгромила соперников со счётом 6:1.

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Второй звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон, который забросил три шайбы в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:2).

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Замкнул тройку вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который сыграл на ноль в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:0), отразив все 30 бросков по своим воротам.

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