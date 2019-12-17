Иркутск, , 13:28 — REGNUM В Иркутской области ударными темпами продолжается строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. В этом сегодня, 17 декабря, убедился новый глава Приангарья Игорь Кобзев, посетив строящийся объект.

Как сообщил директор областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» Евгений Харитонов, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 65%: полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, активно ведутся отделочные работы.

По мнению авторов проекта, данный спортивный объект станет уникальным для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока.

«Мы все понимаем, что этот Центр возводится не только для чемпионата мира. Благодаря такой арене мы сможем вывести на качественно новый уровень все зимние виды спорта», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область станет местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году, несмотря на санкции.

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