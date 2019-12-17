Оттава, 17 декабря 2019, 12:46 — REGNUM Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев пропустит около недели из-за травмы. Об этом 17 декабря сообщается на сайте клуба.
Зайцев получил повреждение после того, как принял на себя один из бросков соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). В той игре летний Зайцев отметился результативной передачей.
Напомним, «Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 30 очков в 33 матчах.
Читайте также: Хет-трик Дюклера помог «Оттаве» обыграть «Коламбус»