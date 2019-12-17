Токио, , 12:41 — REGNUM Эстафета олимпийского огня перед Играми 2020 года в Токио пройдет в 858 населённых пунктах Японии. Об этом сообщили в оргкомитете Олимпиады-2020.

Эстафета начнётся 26 марта на стадионе в префектуре Фукусима. Ранее там находилась главная база ликвидаторов аварии на АЭС «Фукусима-1». Отмечается, что оргкомитет Олимпиады планирует привлечь внимание к преодолению последствий произошедшей в 2011 году катастрофы.

После старта эстафета за 121 день пройдёт через половину всех городов и деревень Японии. Первыми факел понесут футболистки сборной Японии, которые выиграли мировое первенство в 2011 году.

Напомним, Олимпийские игры состоятся в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.