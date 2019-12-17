Дубай, ОАЭ, , 12:21 — REGNUM Золотую медаль по спортивным балльным танцам WDSF International Open taken place in Dubai-2019 в ОАЭ завоевала танцевальная пара из Киргизии, сообщили в федерации танцевального спорта республики.

Первое место в категории «Взрослые Латина (Отк класс)» завоевала киргизский танцевальный дуэт Артема Семеренко и Валерии Качалко. Всего в соревнованиях приняли участие 43 пары из 18 стран мира.

Напомним, с 6 по 8 декабря в Норвегии прошел международный турнир по спортивным балльным танцам. Дуэт из Киргизии Артема Семеренко и Валерии Качалко занял второе место в латинской программе турнира.

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