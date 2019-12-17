Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM В районе стадиона «Нижний Новгород» вновь заработает открытая спортивная площадка «Спорт порт». Торжественная церемония состоится 21 декабря, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона

Площадь обустроенной для занятий спортом территории составляет 25 тыс. кв метров. Здесь будет работать каток площадью три тыс. кв метров и хоккейная коробка площадью 1,4 тыс. кв метров. Лёд на площадках будет искусственный и не будет зависеть от температуры воздуха.

Будут проводиться бесплатные тренировки, в рамках которых выход на лёд будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, площадка работала и в прошлом году в период с 15 декабря по 15 марта. В дни праздников здесь прошло множество массовых мероприятий. Площадку посетили более 300 тыс. человек. Таким образом нижегородские власти активно использует наследие чемпионата мира по футболу для развития массовой физкультуры и спорта.