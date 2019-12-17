Вашингтон, , 11:58 — REGNUM НХЛ объявила тройку лучших игроков прошедших семи дней на своем официальном портале.

Форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти возглавил короткий список самых лучших игроков за прошедшую неделю. Экс-нападающий «Монреаля» принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 8 очков, 5 из которых оказались заброшенными шайбами.

Второе место занял нападающий «Оттава Сенаторз» Энтони Дюклер. За три мачта форвард записал на свой счет 6 результативных баллов, забросив 5 шайб.

Тройку замкнул капитан «Баффало Сейбрз» Джейк Айкель. Молодой форвард набирает очки уже на протяжении 16 матчей к ряду, три из которых состоялись в прошедшую неделю. Нападающий отличился схожим с Дюклером результатом, забросив те же 5 голов и отдав одну голевую передачу за три игры «регулярки».