Москва, , 11:47 — REGNUM Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что может сменить гражданство, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступят в силу. Об этом 17 декабря сообщает портал Cycling News.

«Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россия не будет допущена, и если я могу соревноваться под нейтральным флагом, то это очень важно для меня», — сказал Закарин.

Он добавил, что ещё придется подумать об этом, поскольку он не уверен в своём решении.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение о санкциях в отношении российского спорта: отстранении атлетов из России от международных соревнований. При этом к турнирам могут допущены «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

Добавим, что Закарин является бронзовым призёром гонки «Вуэльта Испания» (2017). Кроме того, он занимал пятое место в «Джиро д'Италия» (2017) и девятое — в «Тур де Франс» (2018).

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