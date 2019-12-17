Якутск, , 11:38 — REGNUM В Якутии 30 человек получили золотые знаки и удостоверения о выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с подписью министра спорта РФ Павла Колобкова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Золотые знаки ГТО вручили замминистра спорта Якутии Александр Бугаев, руководитель управления физической культуры и массового спортаАрнольд Мохов, директор регионального центра ВФСК «ГТО» в республике Александр Брызгалов.

Награды получили ученики средних классов школ Якутска, работники и пенсионеры.

«На сегодняшний день в Якутии 25 центров по выполнению нормативов. Это говорит о том, что если раньше комплекс ГТО сдавали только в Якутске, то сейчас это можно сделать в большинстве районов», — отметил Александр Бугаев, вручая знаки ГТО ученикам и любителям спорта разного возраста.

За девять месяцев 2019 года нормативы сдали 6,5 тыс. якутян, из них почти 2 тыс. получили знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года более 200 школ Якутии получили новое спортивное оборудование.