Хьюстон, США, , 11:22 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Кроме того, защитник Джеймс Харден набрал 28 очков.

Отметим, что «Хьюстон» совершил самый крупный камбэк в истории клуба, отыграв по ходу матча отставание в 25 очков.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА, имея в активе 45 очков после 27 матчей.

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