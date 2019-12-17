Милуоки, США, , 11:12 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивши дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов. В составе «Далласа» наибольшую результативность показали форварды Кристапс Порзингис и Сет Карри, на счету которых по 26 очков.

Отметим, что «Милуоки» прервал победную серию из 18 матчей, которая стала второй по продолжительности в истории клуба. Более длинная серия — 20 побед подряд — у «Бакс» была только в сезоне 1970/71.

На сегодняшний день «Торонто», который является действующим чемпионом НБА, занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 26 матчей.

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