Торонто, Канада, , 10:48 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 133:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 33 очка. В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Колин Секстон, на счету которого 25 очков.

На сегодняшний день «Торонто», который является действующим чемпионом НБА, занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 26 матчей.

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