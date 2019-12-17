Берн, , 10:34 — REGNUM Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес политическое решение, применив санкции к российскому спорту. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью ТАСС.

По его словам, политический контекст является слабым местом подобных решений и санкций. Политика играет в спорте плохую роль, и подход должен быть иным.

Фазель добавил, что хоккеисты, которых проверяли пять лет, оказались «чистыми». В отношении них федерация просила не вводить наказание, однако наказали всех спортсменов.

«Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — добавил Фазель.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия и проведения мировых турниров. Спортсмены не смогут в течение четырех лет выступать под российским флагом. Российская сторона ещё может оспорить это решение.

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