Оклахома-сити, США, , 10:30 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 39 очков. В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Отметим, что по ходу матча «Оклахома» проигрывала с разницей в 26 очков, однако в итоге смогла одержать победу.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА, имея в активе 38 очков после 26 матчей.

Читайте также: «Денвер» одержал победу над «Никс» с дабл-даблом Йокича