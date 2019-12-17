Лос-Анджелес, США, , 10:07 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов российского форварда Илью Ковальчука. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Ковальчук покинул команду. Он был выставлен на драфт отказов с целью разрыва контракта с ним.

Напомним, Ковальчук ранее был выведен из состава команды. Последний матч за «Лос-Анджелес» он провёл 9 ноября против «Монреаля» (2:3), после чего пропустил 18 игр.

В текущем сезоне он сыграл 17 матчей в НХЛ, в которых набрал забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-10».

Читайте ранее в этом сюжете: Малкин посоветовал Ковальчуку остаться в США