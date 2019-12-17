Кальяри, Италия, , 10:00 — REGNUM Римский «Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне.

Футболисты «Лацио» смогли перевернуть ход матча в добавленное время. На 93-й минуте полузащитник Луис Альберто сравнял счёт. А спустя ещё пять минут форвард Фелипе Кайседо принёс победу римскому клубу.

На сегодняшний день «Лацио» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 36 очков после 16 туров. «Кальяри» идёт на пятом месте с 29 очками.

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