Лондон, , 09:53 — REGNUM «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 54-й минуте счёт открыл нападающий «Брайтона» Ниль Мопе, пробивший точно под перекладину из пределов штрафной площади. На 76-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха восстановил равновесие ударом в ближнюю девятку.

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает девятое место в чемпионате Англии, в активе команды 23 очка после 17 туров. «Брайтон» идёт на 13-м месте с 20 очками.

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