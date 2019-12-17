Вашингтон, , 09:36 — REGNUM 17 декабря, согласно сообщениям официального сайта команды НХЛ «Нью-Джерси», руководство клуба совершило крупную сделку с «Аризона Койотис».

«Нью-Джерси Девиз» заполучили нападающих Николаса Меркли и Нэйта Шнарра, защитника Кевина Баля, а также потенциальный выбор в первом раунде драфта 2020 года и потенциальный пик в третьем раунде драфта 2021 года. В сторону «Аризоны» последовали форварды Тейлор Холл и Блейк Спирс.

Условия потенциальных пиков драфта, отошедшие «Девилз» от «Аризоны», таковы: если выбор «Аризоны» в первом раунде драфта 2020 года попадет в первую тройку, то «Девилз» также заполучат выбор «Аризоны» в первом раунде драфта 2021 года. Выбор в третьем раунде драфта 2021 года превратится в выбор второго раунда, если «Аризона» преодолеет хотя бы одну ступень в плей-офф Кубка Стэнли или подпишет новый контракт с Тайлером Холлом. Также пик третьего раунда драфта 2021 года может превратиться в выбор первого раунда, если «Аризона» подпишет новый контракт с Холлом и, вместе с этим, преодолеет хотя бы одну ступень плей-офф.

Слухи по поводу обмена Тейлора Холла, для которого сегодняшняя сделка стала уже второй за карьеру, длились около полугода. Изначально многие ожидали его обмена в другой клуб еще летом, когда «Девилз» отмечались большой активностью на трансферном рынке на фоне других команд. Но тогда клуб полностью рассчитывал на новые приобретения, собирая супер-тим, которая выведет их в плей-офф, из-за чего обмен Холла отложили до лучших времен. И вот они настали.

Опять встал вопрос об обмене ведущего игрока команды Тейлора Холла. Команда не показывает ожидаемого результата и вместе с новым тренером руководство решило привлечь в команду новых игроков. Тейлор Холл — очень ценный игрок и его обмен может принести клубу парочку перспективных хоккеистов, способных стать достойной заменой канадцу. Но почему же «Девилз» могут позволить себе спокойно расстаться с игроком такого класса? На это есть резонный ответ. Игрок склонен к травмам, и он это не раз доказал за свою уже почти десятилетнюю карьеру, проведя только один полноценный сезон без травм — 2015/2016. Хрупкость игрока — его главный соперник, а сейчас и одна из причин почему он опять отправляется на обмен. В прошлом сезоне канадец сыграл всего лишь в 33 матчах, пропустив остальную часть из-за тяжелейшей травмы. Команды, в которых он играет, уже просто привыкают к тому, что его нет. Но он не скромный нападающий третьего звена, напротив, он — лидер, а, значит, должен быть всегда с командой, через него строится сама игра. Но травмы опять портят Холлу карьеру. Возможно в «Аризоне» мы увидим нового Тайлера Холла.