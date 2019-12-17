Даллас, США, , 08:47 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Зак Кассиан и Леон Драйзайтль. У «Далласа» отличился Тайлер Сегин, российский форвард Александр Радулов отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 42 очка после 36 матчей. «Даллас» идёт на девятом месте с 42 очками после 35 игр.

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