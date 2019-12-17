Сент-Луис, США, , 08:42 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сент-Луиса» хет-трик оформил нападающий Дэвид Перрон, ещё по шайбе забросили Винс Данн и Джордан Кайру. У «Колорадо» отличились Назем Кадри и Микко Рантанен.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 48 очков после 35 матчей. «Колорадо» идёт на пятом месте с 45 очками после 33 игр.

Читайте также: «Коламбус» с «сухим» счётом разгромил «Вашингтон» в матче НХЛ