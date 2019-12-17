Вашингтон, , 08:41 — REGNUM 14 декабря: Ничушкин набрал свой 10-й результативный балл в сезоне, повторив прошлогодний результат.

14 декабря в рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на своей арене в Денвере приняли «дьявольских» гостей из Нью-Джерси. Встреча прошла на глазах 18 тысяч зрителей и завершилась победой хозяев, благодаря голу российского нападающего Валерия Ничушкина — 3:1.

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, знаменитый своей чуть ли не рекордной безголевой серией, стал одним из лучших игроков команды в прошедшем матче, набрав свой 10-й результативный балл в сезоне. Экс-форвард московского «ЦСКА» отличился на 8-й минуте второго периода, молниеносно бросив в ворота «Девилз» шайбу, почти невидимую даже на замедленном повторе гола-2:0. Таким образом, гол 24-летнего россиянина стал победным — соперник смог отыграть всего лишь одну шайбу в заключительном периоде, которая, соответственно, не повлияла на исход игры. Россиянин смог повторить свой прошлогодний результат, сыграв при этом в два раза меньше игр.

Путь Ничушкина, после его возвращения в НХЛ, тернист и может показаться весьма плачевным. В прошлом сезоне, который стал для него первым в НХЛ после двух лет в «ЦСКА», нападающий, выступая за «Даллас», не забросил ни единой шайбы за 57 матчей регулярного чемпионата, записав на свой счет только 10 результативных передач. «Даллас» не задумываясь расстался с форвардом в межсезонье и, казалось, что все уже ясно — пора возвращаться домой. Однако, этом сезоне Ничушкину дал шанс «Колорадо», но опять все было против россиянина — за первые 18 игр он отдал только две голевые, вызвав бурю негодования у болельщиков «Лавин». Но, в 19-й игре сезона случилось невозможное — он забил и прервал свою «сухую» серию, насчитавшую 90 матчей. И тут Валерия прорвало, ровно с того матча нападающий стал изрядно зарабатывать очки и забивать свои долгожданные голы. Всего лишь одного гола хватило Ничушкину, чтобы справиться с неудачами и почувствовать прилив сил. Теперь он в какой-то мере сравнялся даже с Овечкиным.

Ничушкин имеет результативность как у Овечкина. Этому свидетельствуют последние 10 матчей, которые форварды сыграли в лиге. И их статистика идентична — за последний десяток игр нападающие набрали по 8 очков. На счету Валерия Ничушкина 6 голов и 2 голевые передачи, ровно столько же и у капитана «Вашингтона». Но, отметим интересный факт, в отличии от своего именитого соотечественника, Ничушкин не набрал очков лишь в двух матчах из данного десятка, когда и у Овечкина были определённые трудности в этом. Знаменитая восьмерка «Вашингтона» не смогла помочь своей команде результативными баллами в целых шести матчах. Многие могли заметить, что результативность Александра заметно снизилась по сравнению с началом текущего чемпионата, однако рано списывать со счетов бомбардира «Кэпс» — это уже привычный для него случай. Подобный спад в результативности капитана можно наблюдать в любом сезоне, и наступает он непредсказуемо, но при этом форвард всегда возвращается к былой форме. Тем временем про Ничушкина подобного не скажешь. Сейчас нападающий «Эвеланш» настоящая загадка. Сможет ли он удержаться на волне и продолжить набирать очки или же опять скатится в пропасть, откуда дороги, кроме как возвращения на родину, уже не будет. Ничушкину можно поставить в пример историю Наиля Якупова, которого никто в НХЛ не хотел в очередной раз забирать с драфта отказов и рынка свободных агентов, из-за чего вот уже второй год он — 1-й номер драфта НХЛ 2012 года — играет за питерский «СКА». Отныне перед Валерием Ничушкиным стоит абсолютно новая для него задача — продолжить играть настоящего нападающего, набирающего очки, а не третьего защитника команды.

11 декабря: Евгений Малкин сравнялся с Алексеем Ковалевым по очкам за карьеру в НХЛ.

В рамках очередного матча регулярного чемпионата НХЛ пенсильванская команда «Питтсбург Пингвинз» принимала на свое льду «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла при 18 тысячах зрителях на «ППГ Пэйнтс Арене» и завершилась благополучной победой команды гостей со счетом — 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отметившись одной голевой передачей, смог сравняться с именитым российским нападающий Алексеем Ковалевым по очкам за карьеру в НХЛ. Алексей Ковалёв — российский нападающий, известный по своему продолжительному выступлению в НХЛ, за 19 сезонов в которой успел набрать 1029 (430+599) очков за 1316 сыгранных матчей. Отметим, что лучший период нападающего прошел именно в «Питтсбурге», что делает достижения Малкина довольно символическим.

Евгений Малкин, набрав очки в третьем матче к ряду, на данный момент делит с завершившим карьеру Ковалевым четвертую строчку в рейтинге самых результативных россиян в истории НХЛ. Рекорд результативности среди россиян установил в недавнем прошлом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 1244 очка. Вторую строчку в данном рейтинге занимает Сергей Федоров c 1179 очками за карьеру. Тройку замыкает Александр Могильный с 1032 баллами, до которого Малкину осталось всего 3 очка.

13 декабря: Панарин показал один из лучших результатов среди россиян за свои первые пять сезонов в лиге.

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин привлек к себе внимание общественности.

13 декабря «Сан-Хосе Шаркс» принял на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла при почти полных трибунах стадиона «САП Центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей с крупным преимуществом в свою пользу — 6:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (3+1) результативных балла по системе «гол+пас» и стал главным героем встречи. Принеся в очередной раз победу своему новому клубу, Артемий вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять проведенных в лиге сезонов. На счету форварда отныне числится 361 балл, что помогло ему опередить в данном рейтинге Сергея Макарова.

Рекордом среди россиян по этому показателю обладает бессменный лидер сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин с 529 баллами за свою первую пятилетку. Вторым является Сергей Фёдоров с 422 баллами, а тройку замыкает выше упомянутый Евгений Малкин, отличившийся 418 очками за тот период.