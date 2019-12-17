Колумбус, США, , 08:38 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Эрик Робинсон и Оливер Бьёркстранд, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 33 матчей. «Вашингтон» идёт на первом месте с 53 очками после 35 игр.

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