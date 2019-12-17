Санрайз, США, , 08:29 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Флориды» хет-трик оформил нападающий Ноэль Аккьяри. Ещё по шайбе забросили Александр Барков, Майк Мэтисон и Доминик Тонинато.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 по своим воротам.

В составе «Оттавы» единственный точный бросок на счету российского нападающего Артёма Анисимова.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 37 очков после 33 матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с 30 очками после 34 игр.

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