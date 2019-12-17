Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Роман Йози. Ещё по шайбе забросили Рокко Гримальди, Матиас Экхольм и Райан Эллис.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились нападающие Артемий Панарин и Крис Крайдер.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 32 матчей. «Рейнджерс» идут на 18-м месте с 36 очками после 33 игр.

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