Москва, , 20:08 — REGNUM Требование Rambler заблокировать трансляции Английской футбольной премьер-лиги на сайте на Twitch удовлетворил Мосгорсуд.

По словам представителя суда, иск Rambler удовлетворён 10 декабря, сообщает 16 декабря ТАСС.

Он отметил, что пока приняты предварительные обеспечительные меры, чтобы защитить исключительные права на прямые трансляции матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги, размещённые на сайте matchtv.ru.

Напомним, Rambler подал иск в суд на Twitch, чтобы его заблокировали. Rambler намерен получить с ответчика компенсацию (180 млрд рублей) за распространение пиратских трансляций Английской премьер-лиги. Иск к Twitch Мосгорсуд рассмотрит 20 декабря 2019 г.

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