Москва, , 18:01 — REGNUM Поклонники фигурного катания в России создали петицию с призывом отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментаторской работы на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org.

Авторы обращения считают, что Тарасова не должна комментировать трансляции фигурного катания на российских телеканалах «из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости».

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — отмечается в петиции.

Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.