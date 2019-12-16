Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM Российский министр спорта Павел Колобков считает, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ не коснутся Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-спортсмен Антон Шипулин в Instagram.

По словам депутата, Колобков заявил на встрече с парламентарием, что решение WADA не затрагивает проводимые в 2023 году летние студенческие игры в Екатеринбурге.

«Так что это международное соревнование с большой долей вероятности всё-таки состоится», — написал Шипулин в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком WADA лишил Россию права как на организацию крупных международных спортивных соревнований, так и на участие в них. Запрет будет действовать четыре года.

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