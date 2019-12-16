Варшава, , 16:09 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Илья Ильин завоевали бронзовую медаль на кубке мира по армрестлингу среди профессионалов Zloty Tur 2019 в Польше, сообщили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области.

Казахстанский рукоборец выступал в весовой категории до 105 кг. Первое место досталось Красимиру Костадинову из Болгарии, второе — Евгению Лукьянову из Киргизии.

Напомним, 6−8 декабря в польской Румии прошел кубок мира по армрестлингу, в котором приняли участие 500 человек из 30 стран мира. Российские спортсмены Имран Наврузалиев, Байсангур Солтыханов и Дмитрий Силаев заняли первые места в весовой категории до 78 кг, 86 кг и свыше 105 кг соответственно.

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