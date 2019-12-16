Рязань, , 15:02 — REGNUM Чемпионом мира по бодибилдингу в категории «велнес» стала представительница Рязанской области Татьяна Еремина. Ещё одна рязанская участница Полина Коноваленко вошла в топ-5 спортсменок в своей категории. Соревнования проходили в Испании, сообщили 16 декабря в Рязанской областной Федерации по бодибилдингу и бодифитнесу.

Тренерует обеих спортсменок чемпионка мира и президент Федерации Рязанской области по бодибилдингу Ольга Богрунова. Участницы соревнований начали делать свои первые шаги по подиуму в марте 2019 года и за это время побеждали на различных состязаниях России и Европы.

Ближайшие соревнования по бодибилдингу в Рязани стартуют весной 2020 года, когда спортивный сезон откроет Кубок Рязанской области. Он станет отборочным этапом на соревнования более высокого уровня.