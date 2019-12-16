Калуга, , 14:53 — REGNUM Депутаты Городской думы Калуги Роман Коптеев и Евгений Сергеев, совместно с заместителем начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Сергеем Климовым проверили ряд калужских фитнес-центров на предмет соблюдения требований федерального закона № 303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившим в силу 13 августа 2019 года.

Депутаты калужской думы проверили фитнес-центр Пресс-служба Городской думы Калуги

«На сегодняшний день в сфере фитнеса в Калуге все хорошо, — считает Роман Коптеу. — Руководство фитнес-центров, которые мы посетили, знает об изменении законодательства, и их документы в порядке, а тренерский состав имеет соответствующее образование или в скором времени получит его. Кроме того, фитнес-центры готовы сотрудничать с городским управлением спорта, развивать ГТО и предоставляют для этого базу».

Ранее в законодательстве не было четкого определения понятия «фитнес». Вся фитнес-индустрия фактически действовала вне правового поля, клуб или центр мог открыть любой желающий, а к тренерам не предъявлялось никаких специальных требований. Никаких стандартов не существовало, а собственник клуба нанимал сотрудников на основании личного субъективного мнения. Между тем отрасль напрямую связана со здоровьем граждан. Федеральный закон № 303 закрепляет за фитнес-центрами статус субъекта физической культуры и спорта в РФ, а также обязывает фитнес-центры применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации сотрудников, в первую очередь, тренеров.