Поклюка, Словения, , 14:49 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Дарья Буйчик завоевала третье место по итогам контрольного старта Sport Camp в словенском Поклюке, сообщили 16 декабря в национальном Олимпийском комитете.

В контрольном старте принимали участие биатлонисты из 17 стран, по одному мужчине и одной женщине от каждой страны. Руслан Шевченко из Казахстана занял 10-е место. Оба спортсмена допустили по два промаха на двух рубежах. Спортсмены соревновались в спринте 6 км, три круга по 2 км. За каждый промах присуждалось 18 секунд.

Отметим, Sport Camp — это тренировочный лагерь для профессиональных спортсменов, в котором применяется особая программа подготовки с семинарами и ежедневными физическими нагрузками.

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