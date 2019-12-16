Кортина д’Ампеццо, , 14:51 — REGNUM Южнокорейский спортсмен Ли Сан Хо завоевал серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, золото взял итальянский спортсмен Роланду Фишналлер, бронзу — представитель РФ Игорь Слуев.

Известно, что эта третья медаль спортсмена после серебра на этапе Кубка мира, прошедшего в марте 2017 года в Турции, и бронзы на этапе, прошедшего в феврале текущего года в Пхёнчхане.

Отметим, что на следующей неделе Ли Сан Хо поборется за медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянском Карецца.

Параллельныйгигантскийслалом— одна из дисциплин в соревнованиях сноубордистов.