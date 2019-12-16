Ньон, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Стали известны все пары соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 16 декабря в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА.

В 1/8 финала самого престижного европейского футбольного турнира сыграют:

«Боруссия» Д (Германия) — ПСЖ (Франция)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18−19 февраля и 25−26 февраля 2020 года, ответные пройдут 10−11 марта и 17−18 марта.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль», который в финале сезона 2018/19 обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Добавим, что все российские клубы выбыли из еврокубков на групповой стадии. В Лиге чемпионов играли «Локомотив» и «Зенит», но оба клуба заняли последние места в своих группах.

Читайте также: Все российские клубы впервые за 18 лет не вышли в плей-офф еврокубков