Хохфильцен, Австрия, , 14:29 — REGNUM Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не согласен с тем, что российских спортсменов нужно полностью отстранить от соревнований. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

«Лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира. Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать», — сказал Самуэльссон.

Он добавил, что полное отстранение российских спортсменов невозможно.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от международных соревнований. При этом было заявлено, что допускаться будут только так называемые «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

Причиной отстранения стали изменения в базе московской лаборатории, в которой хранятся данные российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В России называют ошибочными выводы WADA, считая, что расследование было частично основано на ложных показаниях бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

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