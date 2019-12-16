Денвер, США, , 14:06 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:105.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Маркус Моррис, на счету которого 22 очка.

На сегодняшний день «Денвер» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 42 очка после 25 матчей. «Никс» идут на 28-м месте с 33 очками.

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