Атланта, США, , 14:02 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. Кроме того, форвард Энтони Дэвис сделал дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Трей Янг, на счету которого 30 очков.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают первое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 51 очко после 27 матчей.

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