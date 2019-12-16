Рязань, , 11:56 — REGNUM Лучших сноубордистов в дисциплине джиббинг определили на фестивале музыки и спорта «Катай, Рязань!» На соревнования приехали около 30 спортсменов из разных городов России, а после отборочного тура борьбу за победу продолжили 12 человек, сообщает корреспондент .

На центральной площади Рязани построили специальную трассу для сноубордистов — горку с тремя перилами и трамплином. Приз за лучший трюк получил Игорь Кулаков из Санкт-Петербурга, второе место у его земляка Михаила Ильина, третье место занял Виталий Сухомесов из Перми. Победителем соревнований был признан спортсмен Powder Voin, представляющий Сочи. Всем призёрам вручили сертификаты на получение денежных премий.

Напомним, 80 кубометров снега для соревнований накануне фестиваля завезли из Москвы.

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