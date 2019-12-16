Лион, Франция, , 11:47 — REGNUM Полузащитник «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай получил разрыв крестообразных связок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 25-летний хавбек получил травму в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1), он был заменён на 46-й минуте.

В ближайшие дни будет определён срок восстановления футболиста. Сейчас уже известно, что он пропустит как минимум шесть месяцев. При этом он может не сыграть на чемпионате Европы, который пройдёт с 12 юня по 12 июля 2020 года.

В нынешнем сезоне Депай сыграл за «Лион» 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдав две голевые передачи. В составе сборной Нидерландов он провёл 51 матч и забил 19 голов.

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