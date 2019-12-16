Хохфильцен, Австрия, , 11:10 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта является частью политической игры. Об этом 16 декабря заявил бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика», — сказал Пихлер.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от международных соревнований. Основанием для этого стали изменения в базе московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Пихлер был главным тренером женской сборной России с 2011 по 2014 год. В этот период биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми он работал, были обвинены в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Григория Родченкова. Экс-тренер считает беглого информатора WADA лжецом.

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