Чикаго, США, , 10:56 — REGNUM Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 16 декабря сообщается на сайте лиги.

Кейн забросил три шайбы в матче с «Миннесотой Уайлд», благодаря чему его команда победила со счётом 5:3.

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Второй звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти, который забил два гола и отдал две результативные передачи в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).

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Замкнул тройку форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, на счету которого гол и две передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» (7:3).

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