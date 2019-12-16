Махачкала, , 10:22 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал бой с ирландцем Конором Макгрегором самым важным в своей карьере. По его словам, в том поединке он был обязан побеждать в любом случае.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Боец из Дагестана одержал победу болевым приемом в четвертом раунде и защитил свой титул чемпиона в легком весе.

«Предпоследний бой [был самым важным]. Тот, который прошёл в октябре 2018 года. Я не имел права проиграть. Надо было выигрывать в любом случае», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона. Оба бойца к настоящему времени имеют серии из 12 побед подряд в UFC.