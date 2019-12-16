Доусон-Крик, Канада, , 10:06 — REGNUM Юниорская сборная России по хоккею одержала победу над командой «Канада-Восток» в финале Мирового кубка вызова (для игроков до 18 лет). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе сборной России отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин, забросивший победную шайбу в овертайме. У канадцев единственный гол забил Райан Александер.

Отметим, что вратарь сборной России Егор Гуськов отразил 31 бросок из 32 по своим воротам.

Таким образом, сборная России стала победителем Мирового кубка вызова. Турнир ежегодно проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года.