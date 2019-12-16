Лас-Вегас, США, , 09:57 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Вегаса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валентин Зыков. Форвард Макс Пачиоретти забил два гол и отдал две результативные передачи. Также по шайбе забросили Ник Холден, Джонатан Маршессо и Марк Стоун.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились нападающие Элиас Петтерссон, Брок Бёзер и Джейк Виртанен.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 41 очко после 36 матчей. «Ванкувер» идёт на 20-м месте с 36 очками после 34 игр.

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