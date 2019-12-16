Чикаго, США, , 09:52 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил нападающий Патрик Кейн, ещё по шайбе забросили Дэвид Кемпф и Брэнон Саад.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились нападающие Эрик Стаал и Кевин Фиала, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 34 матчей. «Миннесота» идёт на 16-м месте с 37 очков после 34 игр.

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