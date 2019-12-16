Лос-Анджелес, США, , 09:42 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Анже Копитар, ещё по шайбе забросили Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. Результативной передачей отметился российский форвард Николай Прохоркин.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающий Филип Задина и защитник Мэдисон Боуи.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 31 очко после 35 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 21 очком после 35 игр.

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